У Харкові 18-річний водій виїхав на зустрічну смугу та вбив неповнолітнього пішохода (відео)

У Харкові 18-річний водій вбив 17-річного пішохода та втік. За даними медиків, хлопець загинув на місці пригоди.

Як повідомляє Depo.Харків з посиланням на поліцію області, аварія сталася 16 січня близько 15:00 на вулиці Салтівське шосе.

Відео з місця трагедії на своїй сторінці в Facebook опублікував радник голови МВС Антон Геращенко. На відео видно, як водій на швидкості виїжджає на зустрічну смугу, на дорозі в цей момент перебував пішохід. Машина буквально знесла пішохода, він двічі перевернуся у повітрі та впав.

"За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Toyota скоїв наїзд на 17-річного пішохода та поїхав з місця пригоди. Для пошуку зловмисника на території Харкова був введений план "Пeрeхват". В результаті патрульні виявили розшукуваний автомобіль на вулиці Салтівське шосе. Також поліцейським вдалося встановити й затримати водія. Ним виявився 18-річний харків'янин", - йдеться у повідомленні.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області автомобіль збив 21-річну матір з дитиною, жінка загинула на місці.