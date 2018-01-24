На Київщині у двоповерховому будинку стався вибух: одна людина загинула

23 січня ввечері у селі Новосілки Макарівського району Київської області, по вул. Широка, 4, внаслідок вибуху у двоповерховому житловому будинку (на 16 квартир) сталося руйнування двох квартир з подальшим виникненням пожежі.

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Як повідомляє прес-служба ДСНС України, станом на 20:00 пожежу на площі 50 м. кв. було локалізовано.

«З-під завалів рятувальниками вилучено 1 загиблу особу, 2 особи госпіталізовано. Проведено перевірку мешканців будинку, попередньо під завалами людей немає. Органами місцевої влади організовано розселення 37 осіб жителів будинку. Для розбору завалів залучено 8 одиниць техніки та 43 чоловік особового складу ДСНС», – йдеться в повідомленні рятувальників.

На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС у Київській області.