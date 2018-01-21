В центрі Києва ліквідували масштабну пожежу в історичній будівлі (фото, відео)

Співробітники ДСНС ліквідували пожежу у відселеній історичній п'ятиповерховій будівлі в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького.

Як повідомляє прес-служба відомства, пожежу було ліквідовано о 23:38.

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло о 19:42. По прибуттю на місце події було встановлено, що горять 5-6 поверхи, а також дах будівлі. Площа пожежі становила близько 800 кв.м.

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"До гасіння пожежі було залучено 22 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 84 чоловіка особового складу Київського гарнізону. За попередніми даними, інформації щодо травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується фахівцями", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що можливими причинами пожежі на 5-6 поверхах є навмисний підпал або необережне поводження з вогнем осіб без постійного місця проживання.