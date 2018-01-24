В Харкові вандали пошкодили пам`ятний знак отаману Івану Сірку (фото)

14:29, 24 січня 2018
Інциденти
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Знак пошкодили вже не вперше- раніше його двічі обливали фарбою.

Пам’ятний знак буде відновлено / фото Facebook Олег Ширяев

У Харкові невідомі розбили пам'ятний знак одному з найвизначніших українських козацьких отаманів Івану Сірку.

Про це у Facebook повідомив Олег Ширяєв. "Сьогодні вночі невідомі вдалися до підлої провокації, трусливо пошкодивши пам`ятний знак Івану Сірку. Вже не вперше- раніше його двічі обливали фарбою. По-звірячому, під покровом ночі розбивши знак відомого патріота України, ці нелюди лише показали свою слабкість. Ні, вони не вбили пам’ять про Сірка і не вбили патріотизму в наших серцях", - написав він.

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За його словами, знак відновлять, бо він був першим патріотичним знаком, встановленим після Революції Гідності. 

Раніше в Одесі облили червоною фарбою пам'ятний знак загиблим воїнам АТО.

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Теги: #пошкодили пам`ятний знак Сырку#отаман Сірко Харків