У вікно вагона потяга "Інтерсіті", де сиділа співачка Руслана, жбурнули камінь (фото, відео)

Увечері четверга, 25 січня, у швидкісному поїзді сполученням Київ – Львів невідомий з вулиці жбурнув камінь, який розтрощив вікно.

Читайте такожНа Черкащині у снігу застряг запорізький "Інтерсіті"

Усіх пасажирів вагона пересадили до іншого, йдеться в сюжеті ТСН.

"В потяг "Інтерсіті", в якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на очах. На щастя, ніхто не постраждав, камінь впав мені на коліна, скло вилетіло на ходу назовні. На вулиці зима, а нам ще чотири години їхати. Всіх пересадили в інший вагон", - написала співачка Руслана Лижичко у Facebook і виклала фото та відео.

"Укрзалізниця" стурбована цим кричущим випадком зловмисників. Правоохоронні органи вже проінформовані. Для безпеки пасажирів пошкоджене вікно заклеєно липкою стрічкою. Просимо вибачення у Руслани Лижичко та інших пасажирів цього поїзда. Закликаємо громадян не псувати майно "Укрзалізниці", адже це приносить не тільки збитки компанії, а і наражає на небезпеку пасажирів", - йдеться в повідомленні перевізника.