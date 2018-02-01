Біля берегів Криму тоне судно з українцями на борту

Суховантаж BERG під прапором Молдови, IMO: 8896039 близько 11 години вечора 31 січня зайшов до Феодосійської бухти.

У Криму біля берегів Феодосії у Чорному морі тоне суховантаж BERG під прапором Молдови.

Цю інформацію підтверджує онлайн-сервіс зі стеження за суднами, передає "Крим.Реалії".

Як йдеться у повідомленні на сайті відкритої бази даних суден і портів FleetMon, суховантаж турецької компанії BERG рухався в турецький порт Бандирма із закритого порту Керч. Як випливає з даних спостереження за судном, 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.

Читайте такожУ Миколаєві загорілося судно ВМС України (фото, відео)

На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, в тому числі громадян України та Азербайджану.

Судно отримало пошкодження корпусу, воно стоїть на якорі в феодосійській бухті, екіпаж евакуювали, повідомляє "РІА Крым" із посиланням на помічника начальника Управління МНС Росії в Криму Володимира Іванова. За його словами, зараз проводять обстеження корпусу.

Про причини і характер інциденту, через який судно отримало пошкодження корпусу і було змушене кинути якір неподалік Феодосії, не повідомляється.