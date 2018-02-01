14-річний киянин із спільником викрали в Обухові два "Жигулі", щоб добратися додому

Одна машина горе-викрадачів застрягла у заметі, іншу вони розбили, намагаючись утекти від поліції.

14-річний киянин та 16-річний житель Львівщини, який вже відбував покарання за викрадення автомобіля, приїхали з Києва в Обухів до дівчини. Дорогою назад до Києва вони викрали два автомобіля і були затримані.

Як повідомляє поліція, "близько 4-ї ранку, коли витратили всі кошти і потрібно було повертатись додому, зловмисники спочатку викрали автівку «ВАЗ-21013», що була припаркована біля одного з будинків. Однак не впорались з керуванням і залишили її у сніговому заметі на узбіччі дороги". Після цього біля одного з під’їздів багатоповерхівки вони заволоділи автомобілем «ВАЗ-2106». Власники виявили відсутність автотранспорту тільки вранці і з відповідними заявами звернулись до поліції.

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Поліцейські затримали викрадачів в одному з районів Києва. На законні вимоги працівників поліції водій-викрадач не зупинився і, тікаючи, на швидкості в’їхав в цегляну споруду.

За даним фактом працівники Обухівського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Хлопців затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення їм підозри. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Броварах 20-річний хлопець викрав автомобіль "швидкої".