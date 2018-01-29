Водій "швидкої" ненадовго залишив автівку, чим і скористався зловмисник.

У Броварах 20-річний хлопець викрав автомобіль швидкої медичної допомоги, який потім застряг у снігу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління Національної поліції в Київській області у Facebook.

"У місті Бровари водій ненадовго залишив автівку швидкої медичної допомоги, чим і скористався зловмисник. Водій викликав поліцію і самотужки намагався наздогнати викрадене службове авто", - йдеться у дописі.

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Повідомляється, що екіпаж групи реагування патрульної поліції Броварський відділ поліції одразу прибув на місце злочину і спільними зусиллями викрадача було затримано.

"Далеко втекти йому не вдалося - автомобіль застряг у кучугурі снігу", - зазначили в поліції.

Зловмисником виявився 20-річний житель села Велика Димерка, який поводив себе "неадекватно".

"На запитання працівників поліції, навіщо йому потрібен автомобіль швидкої медичної допомоги, надати вичерпної відповіді він не зміг", - додали правоохоронці.

Наразі призначено відповідні експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові викрадача авто. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину.