РосЗМІ повідомили про розкриття вбивства ватажка "Оплоту" Жиліна

Той, хто розстріляв ватажка "Оплоту" Жиліна в елітному ресторані на Рубльовці, за інформацією росЗМІ, виявився громадянином України.

ГСУ СК РФ по Московській області встановило кілера, який застрелив в Одинцовському районі Підмосков'я ватажка "Оплоту" Євгена Жиліна.

Виконавцем злочину нібито був громадянин України Микола Дідковський, передає "Росбалт", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

"Були зібрані незаперечні докази, що він був виконавцем злочину, також його впізнав потерпілий під час нападу друг і охоронець Жиліна Андрій Козар", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, Козарю надали фотографії низки громадян, і він впевнено вказав на зображення Дідковського. Незважаючи на те, що на злочинця під час нападу були штучні вуса, а на очі натягнутий капелюх, фото Дідковського — як кілера — впізнали і співробітники ресторану "Вітерець", де було скоєно вбивство.

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Ще до того, як на його слід вийшли слідчі та оперативники, Дідковський зміг залишити межі РФ. Йому заочно були висунуті обвинувачення за статтями КК РФ — 105 (вбивство), 30-й і 105 (замах на вбивство) і 222 (незаконне зберігання зброї). Суд виніс рішення про заочний арешт Дідковського. Він оголошений у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2016 року на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації в ресторані "Вітерець" кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін.