У Києві музей Гончара затопило гарячою водою, аварійники добиралися 4 години (фото)

Причиною підтоплення музею Гончара на Лаврській виявився прорив на центральній теплотрасі.

У Києві евакуювали музей народної культури Івана Гончара, який знаходиться на вулиці Лаврській, 19. Приміщення частково залило гарячою водою, повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло на своїй сторінці у Facebook.

"Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!", – написала вона. Вона розповіла, що співробітники рятувальної служби прибули лише через 4 години після виклику.

Як повідомляє Українська правда, станом на 12 годину спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею - прорив на центральній теплотрасі. Музей уже оголосив, що експозиція не працюватиме на цьому тижні з технічних причин.

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Це не перший випадок, коли столичні музеї б'ють на сполох через погані умови. У лютому 2017 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявляли, що порушуються умови зберігання колекції через відсутність опалення в приміщеннях.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно неподалік від Львова згорів музей-криївка УПА.