Господар будинку викликав представників охоронної фірми. Між ними та активістами сталася сутичка.

У передмісті Одеси активісти розписали червоною фарбою житловий будинок чоловіка, який убив сусідського кота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

Зазначається, що сьогодні активісти приїхали на вулицу Салютну села Лиманка Овідіопольського району (мікрорайон відомий як Царське село), ​​де проживає чоловік, який убив тварину.

На стінах будинку величезними літерами червоною фарбою вони написали: «Тварина», «Тут живе шкуродер» та ін.

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Господарі будинку викликали представників охоронного агентства «Карабінер», які, прибувши на місце, намагалися перешкодити активістам. В результаті між ними сталася бійка.

Сусідка підозрюваного, власниця кота Марія Смирнова, підтвердила УНІАН, що сьогодні група невідомих їй молодиків приїхала в село, де між ними і викликаною охороною стався цей інцидент.

Вона також розповіла, що сусід вбив кота на прізвисько Твіксік 8 березня, свідком цього став її батько.

«Батько повертався додому з нашим собакою, якого ходив вигулювати. Підійшовши до ділянки сусіда, він побачив, як той тримає кота за шию двома руками, а потім п'ять разів ударив молотком по голові... Батько почав кричати, мовляв, навіщо ти його вбиваєш? На що він сказав: «Досить тут мені гадити.. Я на своїй ділянці...», - розповіла Смирнова.

Вона стверджує, що кіт, якому ще не виповнилося року, вже стерилізований. Крім того, видно було, що тварина - домашня, оскільки вона весь час була в нашийнику.

За словами жінки, члени її сім'ї просили сусідів, щоб вони віддали мертву тварину, але ті відмовилися, а через деякий час, дізнавшись, що його господарі викликали поліцію, почали заперечувати те, що трапилося.

«Але перед цим сусід сам показував моєму батькові нашого убитого котика, витягнувши за задню лапу з поліетиленового пакета. У цей пакет раніше засунув тіло...», - розповіла хазяйка тварини.

Наразі, як зазначила Смирнова, вони і поліція розміщують відео, яке підтверджує, що саме ця людина вбила кота.

Це відео вона оприлюднила в соціальних мережах.

Що сталося

9 березня стало відомо, що в передмісті Одеси 60-річний чоловік жорстоко вбив сусідського кота в присутності власника тварини, а потім засунув його в пакет.

Відкрито провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова