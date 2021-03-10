У передмісті Одеси активісти розписали червоною фарбою житловий будинок чоловіка, який убив сусідського кота.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили очевидці в соціальних мережах.
Зазначається, що сьогодні активісти приїхали на вулицу Салютну села Лиманка Овідіопольського району (мікрорайон відомий як Царське село), де проживає чоловік, який убив тварину.
На стінах будинку величезними літерами червоною фарбою вони написали: «Тварина», «Тут живе шкуродер» та ін.
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Господарі будинку викликали представників охоронного агентства «Карабінер», які, прибувши на місце, намагалися перешкодити активістам. В результаті між ними сталася бійка.
Сусідка підозрюваного, власниця кота Марія Смирнова, підтвердила УНІАН, що сьогодні група невідомих їй молодиків приїхала в село, де між ними і викликаною охороною стався цей інцидент.
Вона також розповіла, що сусід вбив кота на прізвисько Твіксік 8 березня, свідком цього став її батько.
«Батько повертався додому з нашим собакою, якого ходив вигулювати. Підійшовши до ділянки сусіда, він побачив, як той тримає кота за шию двома руками, а потім п'ять разів ударив молотком по голові... Батько почав кричати, мовляв, навіщо ти його вбиваєш? На що він сказав: «Досить тут мені гадити.. Я на своїй ділянці...», - розповіла Смирнова.
Вона стверджує, що кіт, якому ще не виповнилося року, вже стерилізований. Крім того, видно було, що тварина - домашня, оскільки вона весь час була в нашийнику.
За словами жінки, члени її сім'ї просили сусідів, щоб вони віддали мертву тварину, але ті відмовилися, а через деякий час, дізнавшись, що його господарі викликали поліцію, почали заперечувати те, що трапилося.
«Але перед цим сусід сам показував моєму батькові нашого убитого котика, витягнувши за задню лапу з поліетиленового пакета. У цей пакет раніше засунув тіло...», - розповіла хазяйка тварини.
Наразі, як зазначила Смирнова, вони і поліція розміщують відео, яке підтверджує, що саме ця людина вбила кота.
Це відео вона оприлюднила в соціальних мережах.
Що сталося
9 березня стало відомо, що в передмісті Одеси 60-річний чоловік жорстоко вбив сусідського кота в присутності власника тварини, а потім засунув його в пакет.
Відкрито провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
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