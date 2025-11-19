У місті пошкоджено дві житлові 9-поверхівки.

Росія завдала по Тернополю масованого комбінованого удару, внаслідок чого загинула 21 людина, ще понад 60 дістали травми.

Оновлено о 14:46. Внаслідок ворожих обстрілів у Тернополі загинула 21 людина, повідомили у Нацполіції.

"Станом на 14:00 відомо про 21 загиблу особу, з них двоє — діти, 66 людей отримали поранення (з них 16 дітей)", - озвучили оновлені дані у відомстві.

Оновлено о 13:32. За даними рятувальників, кількість загиблих зросла до 20 людей, серед них – двоє дітей.

Оновлено о 12:58. Як повідомили в ДСНС України, наразі відомо про 19 людей, які загинули внаслідок російського удару по Тернополю. Ще 66 осіб постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб.

Зазначається, що через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі. На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ "Дельта", кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки ДСНС. Ліквідація наслідків триває.

Оновлено о 12:26. За даними Національної поліції, станом на 12:00 відомо про 16 загиблих у Тернополі, ще 64 отримали поранення, серед них — 14 дітей.

Через атаку ворожих безпілотників і ракет сталося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування. Також пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури.

На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних. Тут можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих.

У пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури уточнили, що влучання у житлові будинки у Тернополі сталося по вул. Стуса і 15 квітня. Окрім того, є влучання у промисловий об’єкт.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що в Тернополі внаслідок атаки РФ загинули десятеро людей, ще 37 поранено, під завалами ще можуть залишатися люди.

Він зазначив, що сьогодні під масованим ударом ворога були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина. Росія знову била по мирних містах України, зокрема, цілеспрямовано по житлу, освітній, критичній інфраструктурі.

"Найтяжче – у Тернополі. Пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверхи. Станом на 10:00: десятеро загиблих, 37 поранених, з яких 12 – діти", - розповів міністр. .

За його інформацією, рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.

"Є люди і під завалами. Працюємо максимально обережно – кожна хвилина може означати врятоване життя", - заявив Клименко.

Очільник МВС додав, що скерував туди голову ДСНС Андрія Даника. Також залучаються авіація, мобільні центри швидкого реагування, "Дельта", кінологи, важка інженерна техніка, сили із сусідніх областей. На місцях працюють психологи, розгорнуто "Пункти незламності", мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею.

Стосовно подолання наслідків ворожої атаки у постраждалих областях, то, за його словами, на дев’яти локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки.

Також міністр повідомив, що на Івано-Франківщині постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. На Львівщині триває гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч кв. м., усе – цивільні обʼєкти.

Масована атака на Україну

Сьогодні, 19 листопада, російські окупанти вдарили по Україні більш ніж 470 ударними дронами та 48 ракетами різного типу. Переважно були атаковані західні області – Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська.

Про дев’ятьох загиблих у Тернополі раніше заявив президент Володимир Зеленський. У місті зафіксовані влучання у житлові будинки, виникли пожежі. Також рівень хлору у повітрі Тернополя перевищує норму в шість разів. Жителів просять зачинити вікна і не виходити з дому.

