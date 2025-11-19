Наразі невідомо, у якому він стані.

У Тернополі з-під завалі будинку, у який сталося влучання внаслідок атаки РФ, дістали потерпілого чоловіка. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

"З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!" - заявив мер.

За даними місцевого видання 20minut.ua, чоловіка врятували з верхніх поверхів будинку на вул. Стуса. Деталі про його стан наразі невідомі. Чоловіка передали медикам.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі журналістам на місці атаки розповів, що рятувальникам вдалося встановити контакт із 20-річним юнаком, який перебував під завалами.

Також посадовець зазначив, що операція на двох локаціях у Тернополі може тривати приблизно дві доби.

"У нас дуже багато звернень про зниклих безвісти. На даний момент будемо говорити приблизно про 25 осіб, з якими немає контакту. Рідні чекають поки ми розберемо завали", – повідомив Клименко.

Масована атака Росії на Тернопіль: деталі

Вранці 19 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Тернополю. Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, зокрема, два будинки по вул. Стуса і 15 квітня, виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі.

Наразі відомо про 25 загиблих, з них троє – діти. Також постраждали понад 70 людей.

19-21 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими.

