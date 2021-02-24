Дитина 40 хвилин прочекала батьків, поки її не помітила дівчинка-школярка з сусідньої вулиці. Вона і відвела дитину додому.

У Новомиколаївці Запорізької області п'ятирічну дівчинку висадили зі шкільного автобуса на порожній зупинці. Близько години дитина провела на морозі, поки малятко не відвела додому сусідка-школярка.

Про це повідомляє газета "Новий день".

Дівчинка живе в Новомиколаївці, а її дитячий садок розташований в Семенівці. Щоранку дітей на шкільному автобусі відвозять в садок, а ввечері - розвозять по домівках. Висаджують на зупинці, де малюків чекають батьки.

Однак цього разу вихователька висадила дівчинку на порожній зупинці на околиці, біля лісопосадки. І дитина 40 хвилин прочекала батьків, поки її не помітила дівчинка-школярка з сусідньої вулиці. Вона і відвела дитину додому.

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Виявляється, батьки не зустріли доньку, бо не отримали повідомлення від вихователів про те, що садок закінчує роботу раніше.

У відділі освіти Семенівської ОТГ повідомили журналістам, що вихователі намагалися додзвонитися до батьків дівчинки, але ті нібито не відповідали.

Зараз чиновники з'ясовують, хто винен у тому, що трапилося і як не допустити повторення історії.

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Автор: Денис Прядко