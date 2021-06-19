Правоохоронці знайшли нотатки зниклого офіцера.

Начальник штабу прикордонної служби Одеського загону Морської охорони Олексій Чертков, якого розшукують від початку червня, мав чималі борги, сварився із дружиною, а напередодні зникнення програв у казино.

Про це ТСН розповів керівник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Вранці 1 червня Чертков вийшов із дому на роботу, втім в управлінні морської охорони так і не з'явився. Повідомлялося, що нараду, на яку їхав офіцер, скасували, і він повернувся додому. Дружина Черткова це спершу заперечувала, однак, за словами Цуцкірідзе, вона казала неправду.

"Він повертався додому. Дружина спочатку сказала, що такого факту не було. Потім зі спеціалістом поліграфологом ми повторно провели допит і зрештою встановили, знову ж таки з тими показами свідків, що він додому повертався і був конфлікт", - повідомив керівник головного слідчого управління.

За його словами, Чертков кордон України не перетинав, а станом на 22:00 перебував в Одесі. Востаннє офіцера вулична камера зафіксувала пізно ввечері того ж дня, 1 червня. При собі він мав тактичну сумку, в яку зібрав щонайменше особисті документи.

Версій зникнення офіцера кілька. Зокрема, особисте життя, адже в родині, за даними слідчих, були конфлікти, або професійна діяльність.

Сім років тому, коли Росія окупувала Крим, Чертков, залишивши на півострові усю рідню, вирішив служити на підконтрольній Україні території та перебрався до Одеси. Там загін охороняє кордон від Криму до Дунаю. Після зникнення офіцера містом поширювалися чутки про те, що чоловік міг повернутися на батьківщину - до окупованого Криму, а також прихопити із собою секретну інформацію, до якої мав доступ.

"Цей громадянин був не останньою людиною, саме своєї структури. Тобто в нього був доступ до якоїсь державної таємниці, тому саме правоохоронців і Службу безпеки також залучено до спільної слідчо-оперативної групи", - розповів Максим Цуцкірідзе.

Після зникнення правоохоронці обшукали робочий кабінет Черткова, виявили техніку, з якої була видалена інформація, і тепер відновлюють дані. Також знайшли нотатки офіцера: із них виявляється, що він грав у казино та мав борги.

"Це звичайні такі вкладки, на яких він писав, в кого взяв у борг, про конфлікт з дружиною... В одній із записок був такий напис, який ми зараз особливо не можемо зрозуміти: "Я більше не можу вам платити". Ну то така була записка", - зазначив керівник головного слідчого управління.

Раніше колеги Черткова казали, що останні пів року він позичав гроші - загалом близько 10 тисяч доларів.

Поліція з'ясувала, що за день до зникнення Чертков був у казино та програв велику суму коштів. Окрім того, оперативники встановили, що чоловік грав в онлайн-казино, відправляючи гроші зі свого банківського рахунку. Борги - ще одна з можливих причин зникнення офіцера.

Поліцейські кажуть, що зараз ретельно перевіряють усіх знайомих Черткова, зокрема тих, в кого він міг оселитися. Також з'ясовують, кому саме він написав записку із текстом "Я вже не можу вам платити".

Зникнення прикордонника в Одесі

1 червня стало відомо, що в Одесі зник начальник штабу прикордонної служби Одеського загону Морської охорони Олексій Чертков. Рано вранці він нібито пішов на роботу та перестав виходити на зв'язок.

Наступного дня в регіональному управлінні Морської охорони повідомили, що Черткова оголосили в розшук, відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Комолова