Поліція затримала імовірного хулігана, він поводився агресивно.

У Харкові чоловік пошкодив сім автомобілів та вітрини двох магазинів. Поліція затримала імовірного винуватця.

Читайте такожНерви не витримали: у Сумах чоловік потрощив десяток авто, вікна банків та магазину (відео)"Сьогодні вночі патрульні отримали повідомлення про хуліганство на проспекті Гагаріна. Заявник повідомив, що невідомий чоловік б'є припарковані автомобілі. Патрульні негайно прибули на місце виклику та неподалік затримали громадянина, що поводився агресивно та вчиняв хуліганські дії", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські також оглянули прилеглу територію та побачили свіжі пошкодження на семи припаркованих автомобілях і вітринах двох магазинів. Далі обставини встановлюватимуть слідчі.

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Автор: Катерина Комолова