Відповідний закон прийняли ще в 2020 році, нагадала заступниця міністра.

12-річне навчання у школах в усіх регіонах України буде запроваджене з 1 вересня 2027 року відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту". Про це виданню РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

"Це не питання бажання, це питання виконання закону, який прийнятий ще у 2020 році. Зміни в цій частині в закон не вносилися і вноситись не можуть, тому що це про сталість реформи", – наголосила посадовиця.

За її словами, з 2027 року всі абсолютні заклади освіти, які працюватимуть в Україні у категорії ліцеїв, перейдуть на формат 12-річного навчання.

"І всі діти, які підуть у десятий клас в 2027 році, будуть навчатися 12 років. У цій системі вже є діти, які почали навчатися зі стартом реформи в 2018 році", – пояснила Кузьмичова.

Вона нагадала, що реформа почала реалізовуватись у 2018-му, і всі діти, які пішли тоді в перший клас, навчаються вже за новим стандартом, тобто пройдуть 12-річне навчання. те саме стосується і тих, хто почав і почне вчитися у школах у наступні роки.

У якому віці віддавати дитину до школи

Перед батьками ніхто не ставить і не ставитиме зобов'язань, у скільки років віддавати дитину до 1 класу, запевнила заступниця міністра. Діти, як і раніше, починають навчання у 6 або в 7 років - це вибір батьків, каже вона.

"Ніяких змін в цьому плані не передбачається. Ось, скажімо, у 2018 році хтось віддав дитину до школи в 6 років, хтось - у 7. У 2025-му – так само: хтось віддав у 6, хтось - в 7. Це рішення не держави, це рішення самих батьків. Держава точно не буде нормувати це, в жодному випадку. Може, будуть і такі, хто віддав у 8 років. А є дитина, якій шість років виповнюється у вересні, - і виходить, що вона йде до школи у 5 років", – пояснила Кузьмичова.

Як повідомляв раніше УНІАН, в університетах України запроваджують "нульовий курс". У МОН пояснили, для кого він і коли стартує набір. За словами заступника міністра Миколи Трофименка, це буде підготовчий етап між закінченням школи та навчанням на першому курсі університету. Скористатися цією можливістю зможуть ті, хто планує вступати на бакалаврат і відчуває, що має прогалини у знаннях або перерву в навчанні через війну чи переїзди. Перший набір на "нульовий курс" має стартувати взимку - групи вийдуть на навчання вже із січня.

Також ми писали, що в Україні перевірять десятки закладів освіти через наплив студентів віком понад 25 років. Як заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, перевірити хочуть близько 50 освітніх установ, а саме коледжів. Це повʼязано з тим, що вступ до вишів було обмежено Міністерством освіти і науки та Верховною Радою. Через це більшість абітурієнтів старшого віку обирають навчання саме у коледжах.

