Ціни на золото продовжують рекордне зростання, майже діставшись психологічної позначки в 4 500 доларів, на тлі ослаблення долара та геополітичної невизначеності. Інші метали також зросли й оновили історичний максимум.

Як пише Reuters, ціна золота зросла на 1% до 4 489 доларів за унцію (близько 144 долари за грам), після того як раніше в ході сесії котирування піднімалися до рекордних 4 498 доларів.

Аналітики пов’язують це зростання з очікуваннями щодо поміркованості політики Федеральної резервної системи США, втрати ринками довіри до долара, геополітичної напруженості та активними закупівлями з боку центральниз банків.

Слід зазначити, що американська валюта дешевшає другий день поспіль і рухається до найбільшого річного падіння з 2017 року.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 70%, оскільки інвестори шукають безпечні активи в умовах глобальної напруженості і зниження процентних ставок.

Срібло також продовжує стрімке зростання. Його ціна піднялася на 0,7% до 69,51 долара за унцію (2,24 долара за грам). Від початку року срібло подорожчало на 142% через дефіцит пропозиції, промисловий попит і приплив інвестицій.

На цьому тлі зросли й інші дорогоцінні метали. Платина подорожчала на 3% до 2 184 долари за унцію (70,22 долара за грам), що стало найвищим показником за понад 17 років. Паладій зріс на 2,8% до 1 811 доларів (58,22 долара за грам), оновивши максимум за три роки.

22 грудня ціни на золото вперше перевищила позначку в 4 400 доларів за унцію (141,47 долара за грам). Метал дорожчає на тлі зростання очікувань подальшого зниження процентних ставок у США та потужного попиту на безпечні активи.

В цей же день мідь встановила новий рекорд і наблизилася до позначки в 12 000 доларів за тонну. Метал перебуває на шляху до найзначнішого зростання за рік з 2009 року.

