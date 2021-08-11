Підозрюваний у нападі на відділення пошти вже провів за ґратами понад 10 років.

Поліція затримала чоловіка, який з ножем увірвався у поштове відділення в Деснянському районі Києва.

Зловмисник зайшов до приміщення та, погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси гроші, повідомив відділ комунікації поліції столиці.

У поліції також показали фото зловмисника. На знімку видно, що чоловік пішов на злочин у медичній масці, от тільки не прикрив нею обличчя.

Начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції міста Києва Андрій Табала сказав, що правоохоронці встановили особу нападника завдяки записам з камер спостереження.

Читайте такожУ Києві звинувачений у насильстві хлопець вистрибнув з восьмого поверху"Після проведення огляду місця події та опитування потерпілої ми з’ясували, що до приміщення зайшов невідомий, підійшов до жінки та, погрожуючи ножем, наказав лягти на підлогу, а сам забрав із каси 22 тисячі гривень... після скоєного зловмисник втік до Київської області, де згодом його затримали", – розповів він.

За підозрою в нападі на поштове відділення затримано 35-річного киянина. Чоловіка неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини, він понад 10 років провів за ґратами.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України. Це – розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманому. Киянину загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна", – додав Табала.

Раніше київські правоохоронці повідомили, що у столиці було знешкоджено банду, яка причетна майже до 150 пограбувань іноземців. У прокуратурі Києва поділилися, що в банду входили 10 осіб.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк