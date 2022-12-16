В області знову блекаут, відключення будуть тривалими.

У Дніпропетровській області через ракетну атаку під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів.

"Внаслідок масованої атаки і відсутності електропостачання у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів. Нині всіх підняли на поверхню", - повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Лукашук зазначає, що ситуація з електропостачанням в регіоні залишається важкою, оскільки окупанти завдали енергосистемі значних пошкоджень.

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"В нас знову блекаут. Будь ласка, будьте готові до того, що відключення будуть тривалими", - сказав він.

Ракетна атака РФ: що відомо

16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони. В результаті ударів уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Компанія "Укренерго" оголосила, а потім припинила дію надзвичайної ситуації (blackout) в об'єднаній енергосистемі України після масованих російських ракетних ударів у п’ятницю, 16 грудня.

У Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару троє людей загинуло, 16 дістали поранення.