У Дніпропетровській області через ракетну атаку під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів.
"Внаслідок масованої атаки і відсутності електропостачання у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів. Нині всіх підняли на поверхню", - повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Лукашук зазначає, що ситуація з електропостачанням в регіоні залишається важкою, оскільки окупанти завдали енергосистемі значних пошкоджень.
"В нас знову блекаут. Будь ласка, будьте готові до того, що відключення будуть тривалими", - сказав він.
Ракетна атака РФ: що відомо
16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони. В результаті ударів уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Компанія "Укренерго" оголосила, а потім припинила дію надзвичайної ситуації (blackout) в об'єднаній енергосистемі України після масованих російських ракетних ударів у п’ятницю, 16 грудня.
У Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару троє людей загинуло, 16 дістали поранення.