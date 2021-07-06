Уламки пошкодили два автомобілі.

Сьогодні в історичному центрі Одеси на парковку впав двоповерховий нежитловий будинок.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, інцидент стався на вулиці Старопортофранківській.

Зазначається, що інформація про НП надійшла в службу порятунку приблизно опівдні.

Як з'ясувалося, сталося руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, в якій раніше розташовувалася котельня відділення дезінфектології. Площа руйнування - 100 кв.м. уламки впали на паркувальну зону (під навісами) для автомобілів.

"Частково пошкоджено 2 легкових автомобілі, їх власники встановлюються. Зараз існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівельних елементів", - повідомили в главку.

Люди не постраждали. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 20 осіб особового складу.

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Раніше в Одесі, в районі Молдаванки, сталося часткове обвалення будівлі заводу.

Як встановили рятувальники, сталося часткове руйнування перекриття другого поверху колишнього заводу замкових виробів на площі 20 кв.м. при цьому мала місце загроза подальшого обвалу.

Для запобігання обвалу співробітниками ДСНС, за допомогою автодрабини та спеціального обладнання, проведено роботи з демонтажу залізобетонної конструкції

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Автор: Дмитро Захаров