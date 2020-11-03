Жінку вдалося врятувати.

У Рівненській області біля відділка поліції чоловік штрикнув дружину ножем у живіт та відразу здався правоохоронцям.

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Злочинця затримали, наразі вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

«Залітає чоловік із ножем у руках. Я відступив крок назад, двері на себе, і вже рука мимоволі потягнулася до зброї, але у цей момент він кидає ніж і каже, що порізав свою жінку», – розповів поліцейський, який того дня ніс чергування у відділку.

Він же і надавав допомогу потерпілій до приїзду «швидкої».

Зазначається, що затриманий із потерпілою більше не живуть разом, він покликав її поговорити та згадав про ревнощі.

«Він взяв каву, ми попили. Потім обійняв мене: «Вибач», і взяв штрикнув мене», – розповіла жінка.

За словами лікарів, потерпілу привезли до лікарні у важкому стані із проникаючим пораненням органів черевної порожнини з ушкодження печінки та судин шлунку.

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Автор: Катерина Шварц