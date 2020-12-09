Вулиці затягнуло димом / Київ зараз
Біля річкового вокзалу в Києві сталася пожежа у вуличному павільйоні з поширенням вогню на припарковані поруч авто.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Києві, 9 грудня о 12:01 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережно-Хрещатицькій, 21. Займання сталося в окремому металевому павільйоні площею 600 кв. м, з поширенням на поруч припаркований автомобіль.
О 12:27 пожежу було локалізовано, а о 12:48 - ліквідовано.
Причина загоряння встановлюється. Жертв і постраждалих немає.
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