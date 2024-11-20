Влада запевняє, що нічого страшного не сталося.

Дивний гул, який сьогодні налякав мешканців Києва, не пов’язаний з бойовими діями і є наслідком технологічного процесу на одному з підприємств. Про це повідомляє офіційний портал Києва.

"Технологічний шум у Києві повʼязаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Це невідʼємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання", – повідомляє міська влада.

Більш детальну інформацію у пресслужбі розкривати відмовилися "з міркувань безпеки", але запевнили, що ситуація "жодним чином не несе загрози чи ризиків", а є "контрольованим виробничим процесом".

Відео дня

Між тим у столичних пабліках не бачать необіхності у подібній секретності та прямо повідомляють, що гучний гул спричинений скиданням пари на одній зі столичних теплоелектроцентралей.

Варто додати, що такий гучний гул від обладнання ТЕЦ лякає киян із певною регулярністю. Зокрема столичні пабліки повідомляли про аналогічний випадок лише місяць тому.

Ситуація з енергетикою в столиці: останні новини

Як писав УНІАН, після останнього ракетного обстрілу у Києві було запроваджено стабілізаційні відключення світла з 06:00 до 22:00.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив, що внаслідок російського обстрілу в столиці та області не було вражено жодного енергетичного об’єкту. Однак, оскільки Київ є частиною загальної енергосистеми країни, довелося запровадити графіки відключень – адже в загальній системі є дефіцит генерації.

Вас також можуть зацікавити новини: