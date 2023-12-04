В СБУ повідомили, що до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника.

Служба безпеки України запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.

В СБУ повідомили, що до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника, а потім передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту.

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В повідомленні зазначається, що тривалий час авіакомплектуючі переховували на території станції техобслуговування. Пізніше розмістили оголошення на спеціалізованому сайті про їх продажу.

За інформацією СБУ, опублікованою "рекламою" зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам. Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено: 10 авіанасосів; 2 стартер-генератори; одну тисячу додаткових комплектуючих.

Розпочатого слідчими СБУ провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

"Ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах.У зв’язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних Сил України", - повідомляє СБУ.

Спроби продати Росії деталі до літаків

Як повідомляв УНІАН в листопаді, зловмисники намагались продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйона гривень. Йшлося про обладнання для винищувачів МіГ-29.

Управління СБУ в Одеській області повідомило, що урезультаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників. Комплектуючі до МіГ- 29 раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю. Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали "на гарячому" одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто. За даними слідства, організатором "схеми" виявився комерсант з Харкова.

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