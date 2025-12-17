Путін заявив, що якщо Захід і Україна відмовляться від розмови, то "Росія доб'ється звільнення історичних земель військовим шляхом".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не відмовиться від своїх цілей по захопленню територій в Україні і досягне їх дипломатичним або військовим шляхом.

"Ми воліли б усунути першопричини конфлікту за допомогою дипломатії, але якщо від розмови з нами відмовляться, Росія доб'ється звільнення історичних земель військовим шляхом", - заявив Путін під час виступу на засіданні колегії Міноборони РФ.

Він також заявив, що у Росії є можливості збільшити темпи наступу на ключових напрямках.

Відео дня

"Зайняті позиції, створені за останні місяці плацдарми і, звісно, отриманий у боях унікальний тактичний і оперативний досвід прориву глибокої оборони противника дають змогу нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках", - заявив він.

Путін також заявив, що ракетний комплекс "Ліщина" буде поставлено на бойове чергування до кінця року.

Позиція РФ щодо війни в Україні

Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія і Україна "на межі" укладення угоди про припинення війни, проте є умови, за якими Москва не піде на компроміс. Це стосується контролю над п'ятьма окупованими регіонами і присутності військ НАТО на території України.

Зі свого боку прес-секретар Дмитро Пєсков відкинув можливість різдвяного перемир'я.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що останні контакти зі США щодо України "вселяють надію", що американці стали глибше розуміти позицію РФ.

