КНР виступає проти односторонніх санкцій, кажуть місцеві дипломати.

Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не були санкціоновані Радою Безпеки ООН. Про це заявив у середу речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, коментуючи виділення репараційного кредиту Україні під заморожені російські активи, передає Global Times.

Його репліка була відповіддю на запитання журналіста, чи підірве рішення Євросоюзу про використання заморожених росактивів для допомоги Україні довіру Китаю до бізнес-середовища ЄС.

"Всі сторони повинні створити позитивну атмосферу і сприятливі умови для сприяння мирним переговорам і політичному вирішенню української кризи, а не навпаки", – цитує видання китайського речника.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що Європа повинна знайти 90 мільярдів євро для України в 2026 та 2027 роках.

Для цього можна використати два шляхи фінансування: репараційний кредит під росактиви та спільні запозичення ЄС. Фон дер Ляєн наголосила, що союзники мають визначитися, який шлях обрати, до кінця цього робочого тижня.

В той же час Міжнародний валютний фонд у вівторок повідомив, що Бельгія проводить ризиковану фіскальну політику і їй потрібно обережніше працювати з видатками.

В іншому разі Фонд не виключає швидкого погіршення динаміки боргу країни. Більшість іммобілізованих в ЄС росактивів знаходиться в бельгійському депозитарії Euroclear.

