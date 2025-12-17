Коли настане час втілювати гарантії на практиці, від підписантів знову слід простигне.

За підсумками війни Україна не отримає кращих гарантій безпеки, ніж вона мала за сумнозвісним Будапештським меморандумом. Насправді ніхто не стане на захист України, коли Росія знову порушить домовленості. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив Роман Костенко - народний депутат, секретар комітету ВР з національної безпеки та оборони, ветеран АТО/ООС.

Він зокрема негативно оцінив американську пропозицію щодо створення демілітаризованої буферної зони на Донбасі.

"Брєд повний. Це здача територій і росіяни завтра туди зайдуть. Будь-яка домовленість з росіянами – це можливість їм забрати країну без бою. Завтра ті сили, які мали здохнути на нашій землі у бою, підуть на Південь, на Київ, Чернігівщину, Запоріжжя. Ми просто даємо можливість їм без втрат захопити частину нашої території", - заявив він.

На думку Костенка, доля мирної угоди із "демілітаризованим" Донбасом буде така ж сама, як у Будапештського меморандума, за яким Україна віддала ядерну зброю, отримавши гарантії безпеки і ненападу від усіх ядерних держав, включно із РФ.

"Це гарантії найвищого рівня від ядерних держав. Більших уже ніхто не дасть. Нас обдурять. І потім, коли Росія піде ще раз, ми уже не знайдемо навіть того, хто підписував ці гарантії. Вони зараз всі поміняються. Прийдуть інші, такі як в Угорщині, Чехії і скажуть – "ми вам нічого не обіцяли". Не існує ніяких гарантій, що Росія не піде далі", - вважає нардеп.

Костанко визнає, що Україна може втратити Донбас і безпосередньо в результаті бойових дій, але проблема в тому, що інших варіантів все одно нема.

"Один раз віддавши землю, ми будемо потім так само віддавати південь. От побачите. Херсонську область, Миколаївську, Одеську, у нас будуть вимагати Запорізьку. Це факт. А які приводи? Та мільйон. Росія – країна, яка підривала власних громадян, щоб розпочати операцію в Чечні", - зауважує політик.

Костенко наголошує, що Росії ще треба постаратися, аби забрати Донбас силою. На його думку, якщо Європа продовжить допомагати, ситуація для України принципово гіршою не стане.

"Підпишемо ми мир, чи ні, 2026 – рік війни. Я – людина, яка пережила на фронті десятки перемир'їв. О 12-ій починається перемир'я, в 12.01 – вже перша кулеметна черга росіян в наш бік. Тут в Києві ще тиждень всі політики говорять про перемир'я, а ми там вже рубаємося на передньому краю", - згадує нардеп свій досвід часів АТО/ООС.

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме Донбас російським ані де-юре, ані де-факто. При цьому він визнав, що питання територій є ключовим у переговорах зі США, але консенсусу наразі немає; водночас він підкреслив, що можливі пропозиції, зокрема щодо вільної економічної зони, не передбачають контролю з боку РФ.

Президент висловив сумнів, що Володимир Путін погодиться на запропоновані зміни до мирного плану США, попередив про можливу турбулентність у разі зриву дипломатії та зазначив, що тоді США можуть посилити санкційний тиск на Росію і збільшити військову допомогу Україні, наголосивши, що для Києва важлива не лише швидкість, а й якість завершення війни.

