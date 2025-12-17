Вона перевершує як російські, так і китайські аналоги.

Американський флот отримав багатоцільову атомну субмарину четвертого (останнього на сьогодні) покоління класу Virginia – майбутній USS Idaho (SSN-799). Про це Військово-морські сили США повідомили у своєму пресрелізі.

Надалі субмарина проходитиме цикл випробувань і перевірок, після чого буде введена до бойового складу ВМС США.

Субмарина стала 26-м підводним човном класу Virginia, який створили у межах спільної програми GDEB та HII Newport News Shipbuilding у рамках довгострокової кооперації.

Субмарини класу Virginia - що відомо

Підводні човни класу Virginia мають покращену малопомітність, передові датчики та сучасну апаратуру для спеціальних операцій, що дозволяє їм виконувати найскладніші завдання ВМС США.

Загалом на сьогодні Virginia є однією з найбільш небезпечних (якщо не найнебезпечнішою взагалі) багатоцільових атомних субмарин у світі, яка перевершує як російські, так і китайські аналоги.

На думку фахівців, рівень шумності підводних човнів класу Virginia нижчий, ніж у російських субмарин третього покоління проєкту 971 "‎Щука-Б"‎. Для досягнення низького рівня шумності в конструкції Virginia використовують нові "глушачі" покриття, систему ізольованих палуб та енергетичну установку нової конструкціх.

Субмарина класу Virginia озброєна торпедами, протикорабельними ракетами Harpoon та крилатими ракетами Tomahawk. Існує можливість застосування безпілотних комплексів.

Субмарини світу – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що в Росії провели церемонію введення до складу Військово-морського флоту РФ дизель-електричного підводного човна "Великі Луки". Субмарина належить до проєкту 677, який є розвитком проєктів 636 "Варшав'янка" та 877 "Палтус".

Таким чином, "Великі Луки" концептуально близька до підводного човна, який нещодавно Україна атакувала за допомогою підводних дронів типу Sub Sea Baby. Після атаки повідомлялося, що субмарина зазнала пошкоджень. Водночас, росіяни це заперечують і кажуть, що корабель не постраждав.

