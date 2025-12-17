Однак значущих успіхів окупанти за пів року так і не здобули.

Заросле молодим лісом дно колишнього Каховського водосховища перетворилося на ще одну проблемну ділянку фронту, де росіяни намагаються непомітно просочитися за спини українських бійців, які боронять Запоріжжя. Про це йдеться у публікації "Радіо Свобода".

За словами військових, активні спроби ворога просочуватися узбережжям Дніпра вони фіксують з літа 2025 року. Молодий ліс слугує для цього хорошим прикриттям. Ці спроби не припинилися і з настанням холодної пори року.

Колишній нардеп Олег Тягнибок, який нині командує батальйоном у складі 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике поле" якраз на цьому напрямку, вважає цю ділянку насправді стратегічною.

Відео дня

"Це найкоротший шлях до Запоріжжя. Вони пробували на Запоріжжя йти через Оріхів – їм це не вдалось. Наші війська їх зупинили. Відповідно вони накопичили серйозну кількість сил на цьому Кам’янському напрямку і зараз пробують прориватися. Їм часом вдається дуже ефективно, непомітно, особливо через ту територію, яка була Каховським водосховищем, а зараз вона фактично перетворилась у непрохідні хащі, пролазити", – розповідав Тягнибок ще у серпні.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, наголошує, що дикі лісові хащі та складний рельєф дна колишнього водосховища забезпечують природне укриття, де складно виявляти росіян навіть за допомогою дронів. Тож росіяни намагаються цим користуватися.

"Їхня тактика полягає, перш за все, у використанні дна для обходу позицій. У "сірих зонах" регулярно відбуваються бойові зіткнення та артилерійські обстріли на островах та в прибережних районах, які тепер стали більш доступними", – каже Братчук.

Однак співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий переконаний, що дно Каховського водосховища є лише допоміжним маршрутом для окупантів.

"Намагаються лізти, але у них не дуже виходить. Це не основний їхній шлях до Приморського. Відповідно сказати, що ця ділянка несе величезну загрозу, не можна. Звичайна ділянка, де пробували і де пробують, але не виходить у них", – каже аналітик.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, на Добропільському напрямку російські війська, скориставшись туманом і поганою видимістю, здійснили спробу штурму в зоні відповідальності 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов", задіявши піхоту та 16 квадроциклів. Однак атака завершилася повним провалом. Штурмова група окупантів була розбита ще на підходах до українських позицій.

Також ми розповідали, що за даними моніторингового каналу DeepState, російські окупаційні війська захопили село Серебрянка в Донецькій області та просунулися в районах ще кількох населених пунктів. Водночас у Купʼянську на Харківщині триває зачистка міста від російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: