Спочатку технологія працювала лише для користувачів смартфонів на Android.

В Україні розширили можливості супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell. Відтепер власники телефонів iPhone можуть надсилати SMS безпосередньо через супутник.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нещодавно "Київстар" запустив Starlink Direct to Cell на всю Україну.

"Спершу технологія працювала для користувачів смартфонів на Android. Тепер Starlink Direct to Cell доступний і для користувачів iPhone 13 та новіших моделей на iOS 26.2 і наступних оновленнях в зоні без покриття", - зазначив Федоров.

За його словами, за три тижні 2 мільйони людей уже під’єдналися до супутникового зв’язку. Їм вдалося надіслати та отримати понад 540 тисяч SMS. Міністр пояснив, що технологія дає змогу звичайному 4G-телефону під’єднуватися безпосередньо до супутника, без наземних базових станцій.

"Українці залишатимуться на зв’язку у важкодоступних місцях: під час негоди, знеструмлень чи збоїв мережі. Система працює через мережу із 600 супутників Starlink із підтримкою Starlink Direct to Cell", - пояснив Федоров.

Зазначається, що покриття доступне по всій території України, окрім тимчасово окупованих Росією регіонів, прикордонних зон та районів активних бойових дій.

Наступним кроком у розвитку технології буде впровадження голосових дзвінків та мобільного інтернету у 2026 році.

Мобільний звʼязок в Україні - головні новини

24 листопада в Україні запустили тестування новітньої супутникової технології Starlink Direct to Cell. Абоненти "Київстар" можуть надсилати SMS напряму через супутник навіть за повної відсутності мобільного зв’язку без додаткової оплати. Таким чином Україна стала першою в Європі та однією серед перших у світі країн, що впровадила цю супутникову технологію.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулюватиме вимоги до якості мобільного зв'язку, зокрема - швидкості мобільного інтернету. Цей закон встановлює чіткі вимоги до якості зв’язку.

