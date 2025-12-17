Шмигаль закликав європейські країни до негайних дій.

Європа має швидко визнати "нову реальність", у якій вона має "взяти на себе відповідальність за свою власну безпеку", заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. Як пише Axios, про це він сказав на Вашингтонському безпековому форумі в Аспені.

"Після десятиліть бездіяльності нерішучість - це розкіш, яку Європа не може собі дозволити", - наголосив він.

Він підкреслив, що Росія повністю мобілізувала свою військову машину, і випробовує не тільки Україну, але також перевіряє Європу і Захід.

"Ми живемо в епоху, яку історики згодом назвуть переходом від одного світового порядку до іншого. Такі переходи відбуваються рідко, раз на 30-50 років, і ніколи не проходять гладко", - сказав Шмигаль.

Як пише Axios, цього року розмови про переозброєння Європи значно активізувалися. Чотири головні чинники, на які варто зважати:

Інвестиції та досягнення в галузі оборонних технологій, такі як завод Helsing у південній Німеччині та запуск його безпілотника CA-1 Europa.

Відновлення дебатів про ядерну зброю у Франції, Польщі та інших країнах.

Нові угоди про витрати НАТО, включно з виділенням коштів на критично важливу інфраструктуру.

Остання стратегія національної безпеки адміністрації Трампа, яка була схвалена Москвою.

Загострення конфлікту з РФ

Як пише WSJ, європейські чиновники у сфері безпеки зараз регулярно закликають громадськість готуватися до потенційної війни з Росією - заява, яка здавалася немислимою ще десятиліття тому.

При цьому в Європі бояться укладення невигідної угоди щодо України, яка послабить Київ, оскільки вважають, що угода, вигідна Москві, ризикує спровокувати більш масштабну війну, яка може охопити весь континент.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу є "наступною метою Росії". За його словами, НАТО має докласти всіх зусиль, щоб запобігти новій війні.

