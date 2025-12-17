Путін також похвалив випробування крилатої ракети "Буревісник" і підводного апарату "Посейдон".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до кінця року на бойове чергування буде поставлено ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік". Його слова цитують росЗМІ.

Сьогодні, 17 грудня, під час засідання колегії Міноборони РФ Путін похвалив випробування крилатої ракети "Буревісник" і підводного апарату "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. За його словами, ці комплекси продовжать удосконалюватися.

"Ми будемо їх допрацьовувати, вдосконалювати, покращувати. Вони вже є. До кінця року на бойове чергування буде поставлено і ракетний комплекс середньої дальності з гіперзвуковою ракетою "Ліщина", - сказав російський диктатор.

Відео дня

Крім того, Путін заявив, що ядерні сили Росії будуть "відігравати основну роль у збереженні балансу сил у світі". Він запевнив, що для РФ пріоритетним завданням є вдосконалення стратегічних ядерних сил.

"Як і раніше, вони відіграватимуть основну роль у стримуванні агресора і збереженні балансу сил у світі", - підкреслив глава Кремля.

Путін пригрозив продовжити захоплення України - що відомо

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва не відмовиться від своїх цілей із захоплення територій в Україні. Він запевнив, що Кремль нібито "хоче домогтися своїх цілей дипломатичним шляхом", але готовий продовжувати війну проти України.

За словами Путіна, у Росії є можливості збільшити темпи наступу на ключових напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: