Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 18 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки. Таким чином, євро відійшов від зафіксованого вчора історичного максимуму курсу в Україні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,38/42,41 грн/дол., а євро - 49,71/49,73 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 17 грудня зріс на 5 копійок і складав 42,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 6 копійок і складав 49,99 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,37 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 8 копійок і складав 42,43 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 49,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,83 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

