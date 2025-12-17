/ колаж УНІАН, фото УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Національний банк України встановив на четвер, 18 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки. Таким чином, євро відійшов від зафіксованого вчора історичного максимуму курсу в Україні.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,38/42,41 грн/дол., а євро - 49,71/49,73 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 грудня зріс на 5 копійок і складав 42,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 6 копійок і складав 49,99 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,37 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 8 копійок і складав 42,43 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 49,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,83 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

