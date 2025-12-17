Найбільш завантаженими є пункти пропуску "Шегині" та "Краківець", а найменш - "Смільниця" і "Нижанковичі".

У передсвятковий період поступово зростає пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець", тоді як "Смільниця" і "Нижанковичі" демонструють найменшу кількість перетинів. Помірний трафік фіксується у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві", - зазначають прикордонники.

В повідомлені сказано, що українці вирушають за кордон на різдвяні канікули, за святковими покупками.

Відео дня

При цьому в ДПСУ прогнозують, що пасажиропотік зросте до 25% у порівнянні зі звичайними показниками. Також очікується збільшення кількості автотранспорту як на в'їзд, так і на виїзд з України.

Для того, щоб впоратись із підвищеним навантаженням, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами.

"У дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня. Щоб уникнути тривалого очікування, обирайте менш завантажені пункти пропуску, а також перетинайте кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години, коли інтенсивність руху менша", - порадили прикордонники.

Зазначається, що оперативну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні можна знайти на Facebook-сторінках Західного регіонального управління Держприкордонслужби та 7 прикордонного Карпатського загону.

Відкриття різдвяних ярмарків у Європі: коли їх краще відвідати

Із середини листопада по всій Європі відкрилися різдвяні ярмарки, що ваблять туристів яскравими вогнями, красивими прикрасами, святковими сувенірами, ароматним глінтвеном і смачними закусками.

Експертка з Німеччини з GetYourGuide Марен Шуллерус, яка відвідала понад 60 різдвяних ярмарків у всьому світі, поділилася з Daily Mirror порадами.

Вона зазначила, що найкращий час для відвідування різдвяного ярмарку, щоб уникнути натовпу, – будній день, середина грудня, близько 16:00. Діти зазвичай ще навчаються в школі, й рано темніє, тому відчувається різдвяний настрій.

Вас також можуть зацікавити новини: