Нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня, повідомили деякі з джерел.

США готують новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектора, щоб посилити тиск, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, США розглядають санкції проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту, а також проти трейдерів, які сприяють цим операціям, повідомили джерела на умовах анонімності.

Нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня, повідомили деякі з джерел. За їхніми словами, міністр фінансів США Скотт Бессент уже обговорив ці плани з групою європейських послів.

Відео дня

При цьому джерела попередили, що остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Видання зазначило, що вже запроваджені санкції проти РФ поки що не змінили розрахунків Путіна. Однак заходи, спрямовані проти московських нафтових гігантів і торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів, що сильно ускладнило ситуацію в російській економіці.

Журналісти нагадали, що США вже запровадили санкції проти 4 провідних російських виробників і, разом з іншими країнами "Великої сімки", проти сотень танкерів, що беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Переговори в Берліні

Зазначається, що обговорення санкцій відбувається на тлі переговорів про мирну угоду. І хоча загалом американські, українські та європейські офіційні особи привітали значний прогрес, за словами деяких джерел, залишаються спірні питання щодо майбутнього статусу Донбасу, використання заморожених активів РФ та управління Запорізькою атомною електростанцією.

За словами деяких джерел, американські чиновники розглядають заморожені російські активи як частину будь-якої майбутньої мирної угоди, якраз у той момент, коли європейські лідери мають цього тижня вирішити, чи використовувати їх для надання військової та економічної допомоги Україні.

Репараційний кредит для України: що відомо

Завтра лідери Євросоюзу вирішать долю заморожених російських активів. Вони понад два місяці намагалися досягти єдиної думки з питання, чи надавати ці гроші Україні.

А напередодні вирішального голосування стало відомо, що Білий дім чинить найсильніший тиск на Європу, щоб та не виділяла репараційний кредит Україні. Річ у тім, що Білий дім має свої плани на ці гроші. Він хоче одноосібно керувати ними і вирішувати, куди їх витрачати, позбавивши українську владу можливості самостійно вирішувати все.

Вас також можуть зацікавити новини: