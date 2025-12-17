ДТЕК змінив графіки відключень для Києва та області: чи поменшало годин зі світлом

Графіки оновлено на підставі команд "Укренерго"

Компанія ДТЕК змінила графік відключень світла для Києва та Київської області на 17 грудня

Так, зокрема, на Київщині одна з підчерг споживачів отримала додаткову годину зі світлом. Для решти ж графіки лишилися практично без змін.

Столичний графік теж зазнав певних, але незначних змін.

Сумарно ж жителі столичного регіону сьогодні, 17 грудня, сидітимуть без світла до 12,5 годин.

Відключення світла в Україні - останні новини

Регулярні російські обстріли утворили значний дефіцит в українській енергосистемі, в результаті чого у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень світла.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, щодня Росія лишає без світла до 400 тисяч споживачів. Найбільше дістається прифронтовим та прикордонним областям.

Одна з найгірших ситуацій на сьогодні – в Одесі та області. Станом на ранок 17 грудня, там досі без світла лишалось 32 тисячі споживачів. Через складні руйнування енергетики частині абонентів обіцяють повернути світло аж 26 грудня. Там вже оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Енергетики зазначають, що ремонти тривають цілодобово.

З огляду на тривалі відключення електроенергії уряд пообіцяв вивільнити частину електроенергії, переглянувши перелік об’єктів критичної інфраструктури, яким не вимикають світло. Так, як повідомила 16 грудня прем’єр-міністерка Свириденко, вдалося звільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності, що дозволить послабити графіки. Втім, споживачі цього поки не відчули.

Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, дії уряду не зможуть суттєво покращити ситуацію і дозволять додати українцям не більше 1 години зі світлом на добу.

Експерти прогнозують, що усю зиму українці проходитимут з тривалими відключеннями обсягом 2-4 черги. При цьому, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, в Україні завершується обладнання для ремонту енергооб’єктів.

