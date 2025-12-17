Пєсков озвучив низку заяв з приводу мирних перемовин і контактів РФ зі США.

Кремль очікує від американців інформації про результати роботи з Україною та Європою щодо врегулювання війни. Тим часом повідомлень про можливе введення США нових санкцій проти РФ там ще не бачили. Про це заявив прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ

Як зазначив Пєсков, візит спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа в Москву цього тижня не планується. Говорячи про мирний процес, речник Кремля сказав, що Віткофф "як учасник команди президента США проводить лінію Трампа, а не Москви". Водночас зауважив, що нібито спецпредставник США "з кожним новим контактом з Кремлем отримує можливість все краще зрозуміти позицію РФ".

Також Пєсков відреагував на інформацію про можливе розміщення миротворців в Україні. За його словами, позиція РФ з цього приводу "добре відома", "абсолютно послідовна і зрозуміла".

Відео дня

Крім того, речник заявив, що у Кремлі нібито не бачили повідомлень про можливі нові санкції США, але знають, що у Вашингтона є такі плани. Він додав, що "будь-які санкції шкодять налагодженню відносин".

США готують нові санкції проти РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що США готують нові санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду щодо України. За даними Bloomberg, Сполучені Штати розглядають фінансові обмеження проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту, а також проти трейдерів, які сприяють цим операціям. Нові заходи нібито можуть бути оприлюднені вже цього тижня. зазначалося, що міністр фінансів США Скотт Бессент уже обговорив ці плани із групою європейських послів. При цьому остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Також посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила 17 грудня, що до Сенату США внесли законопроєкт про санкції за імпорт нафти з РФ. За її словами, в разі ухвалення документа президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до купівлі російських нафтопродуктів.

Вас також можуть зацікавити новини: