Нове дослідження є першим, у якому систематично аналізується, як океан розтоплює шельфові льодовики всього за кілька годин і днів.

Вихрові підводні "шторми" агресивно розтоплюють шельфовий лід двох ключових антарктичних льодовиків, що може мати "далекосяжні наслідки" для глобального підвищення рівня моря.

Як ідеться в новому дослідженні, йдеться про льодовик Пайн-Айленд і розташований поруч із ним льодовик Туейтса, відомий як льодовик Судного дня, пише BBC.

Видання зазначило, що нове дослідження є першим, у якому систематично аналізується, як океан розтоплює шельфові льодовики лише за кілька годин і днів, а не за сезони чи роки, стверджують автори.

Що з'ясували вчені

Підводні шторми, на яких вони зосередилися, так звані субмезомасштаби, являють собою швидко мінливі океанічні вихори, що закручуються.

"Уявіть собі ці вихори як маленькі водяні завихрення, які дуже швидко обертаються, начебто ви розмішуєте воду в чашці", - описав автор дослідження і науковий співробітник НАСА Маттіа Пойнеллі.

Однак в океані ці вихори величезні і можуть простягатися на відстань до 10 км. Вони утворюються під час зустрічі теплої та холодної води.

Вихори закручуються у відкритому океані і мчать під крижаними шельфами. Затиснуті між шорсткою основою крижаного шельфу і морським дном, вихори піднімають теплішу воду з глибин океану, що посилює танення, коли вона "вдаряється" об лід.

Вчені використовували комп'ютерні моделі, а також реальні дані з океанографічних приладів для аналізу впливу цих підводних штормів.

Вони виявили, що разом з іншими короткочасними процесами шторми спричинили 20% танення двох льодовиків за 9-місячний період.

"Визначити точний внесок одних тільки штормів складно через їхню хаотичну природу, але, схоже, ці події відіграють велику роль у короткі проміжки часу", - вважає Пойнеллі.

Ще одна проблема "штормів"

Дослідники також звернули увагу на тривожну петлю зворотного зв'язку. У міру того, як шторми розтоплюють лід, вони збільшують кількість холодної прісної води, що надходить в океан. Ця вода змішується з теплішою і солонішою водою, що знаходиться під ними, створюючи більшу турбулентність в океані, що, в свою чергу, посилює танення льоду.

"Ця позитивна петля зворотного зв'язку може посилитися в умовах потепління клімату", - сказала авторка дослідження Ліа Сігельман з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті.

Наслідки підводних "штормів"

Наслідки можуть бути серйозними, оскільки шельфові льодовики відіграють життєво важливу роль, стримуючи льодовики і сповільнюючи їхній рух в океан. Один тільки льодовик Туейтса містить достатньо води, щоб підняти рівень моря більш ніж на 60 см. Але, оскільки він також діє як пробка, що стримує величезний антарктичний крижаний щит, його обвалення в підсумку може призвести до підвищення рівня моря приблизно на 3 м.

