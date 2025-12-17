Tesla продовжує користуватися колосальною популярністю в Україні.

У минулому місяці українці придбали 5,5 тисячі вживаних легкових авто, які ввезли з США, що у 2,2 раза більше, ніж торік.

Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі, на які припало 53% від загальної кількості. Бензинові автомобілі охопили 34% ринку, тоді як гібриди – 8%. Меншою популярністю користувалися дизельні автомобілі (3%) та авто з ГБО (2%).

Серед брендів беззаперечним лідером у ТОП-5 стала Tesla, яка продовжує користуватися колосальною популярністю в Україні. Серед моделей на першій позиції опинився кросовер Tesla Model Y.

ТОП-5 вживаних машин, виготовлених у США:

Tesla Model Y – 907 одиниць;

Tesla Model 3 – 837;

Ford Escape – 355;

Tesla Model S – 258;

Nissan Rogue – 258.

Середній вік американський машин з пробігом, що поповнили вітчизняний автопарк у минулому місяці, становив п’ять років.

Американські автомобілі – останні новини

В компанії Ford вирішили переглянути плани щодо електричних авто на тлі фінансових збитків і політики президента США Дональда Трампа. Тепер автовиробник робить більшу ставку на бензинові та гібридні моделі авто, у той час як випуск електричного пікапа F-150 Lightning вирішили припинити. В майбутньому ця модель має повернутися на ринок у вигляді пікапа з розширеним запасом ходу (EREV).

До автомобіля було багато претензій. Повідомлялося, зокрема, що Ford F-150 Lightning перебуває в самому низу рейтингів Consumer Reports. В останніх дослідженнях надійності модель отримала оцінку нижче середнього.

