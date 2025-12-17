Коли ЗСУ уразили іншу субмарину – "Ростов-на-Дону", Москва теж запевняла, що нічого не відбулося.

Успішність ураження російського підводного човна типу "Варшав'янка" у Новоросійську не викликає сумнівів. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Бачу у когось є сумніви, щодо успішності удару по підводному човну росіян у Новоросійську, бо вони (росіяни - УНІАН) кажуть, все добре. Ок, всього три факти…", - написав Плетенчук у Facebook.

Перший факт полягає у тому, що, коли ЗСУ вперше, у 2023 році атакували у Севастополі підводний човен РФ "Ростов-на-Дону", у країні-агресорі теж запевняли, що з цією субмариною "все було добре". Насправді, вона зазнала значних уражень, була поставлена у ремонт, де у 2024 році зазначала нового потужного удару.

Другий факт, що наводить речник ВМС: після атаки на підводний човен у Новоросійську, на місці залишився тільки один підводний човен.

"Головне: знаючи масу БЧ (бойової частини – УНІАН), можу вас запевнити, що від гідроудару очманіла риба навіть у Цемеській бухті. На порядок менше треба, щоб знищити звичайне судно. Нагадую: вода не газ, вона не стискається. І торпеда підводна вибухає без дотику до корпусу", - наголосив Плетенчук.

Удар по російські субмарині в Новоросійську

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров назвав операцію Сил оборони України з проникнення в порт Новоросійськ і підрив підводного човна "Варшав'янка" - фантастичним успіхом ЗСУ і водночас - фантастичним провалом РФ.

За його словами, підводні безпілотні апарати проникли у Цемеську бухту, де розташований Новоросійський порт та низка нафтоналивних терміналів стратегічного значення. Як пояснив аналітик, цей порт має бути найбільш захищеним об’єктом РФ на узбережжі Чорного моря, однак український дрон подолав "багатошарову систему охорони".

Також Федоров пояснив, що командування ЧФ РФ просто не може визнати, що субмарина отримала значні пошкодження, бо почнеться кримінальне розслідування за фактом халатного відношення до охорони стратегічного об’єкта.

