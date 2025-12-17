Сліди знаходяться неподалік від входу до національного парку Стельвіо.

У північній Італії археологи та палеонтологи виявили унікальну знахідку — на скельному схилі виявлено тисячі слідів динозаврів віком близько 210 мільйонів років. Як пише Sky News, деякі з відбитків сягають до 40 сантиметрів завширшки й мають чітко помітні сліди кігтів. Фахівці називають це відкриття одним із "найбільш вражаючих", які їм доводилося бачити.

Знахідку зробив фотограф дикої природи Еліо Делла Феррера у вересні під час роботи в Національному парку Стельвіо. Готуючись знімати оленів і грифів, він навів камеру на вертикальну скельну стіну над дорогою й тоді помітив численні відбитки. За попередніми оцінками, на ділянці протяжністю близько п’яти кілометрів може бути до 20 тисяч слідів, більшість із яких збереглися у доброму або задовільному стані.

"Найбільшим здивуванням було не саме відкриття слідів, а їхня неймовірна кількість. Там справді десятки тисяч відбитків", — розповів Феррера. За його словами, скеля перебуває переважно в тіні, тому без потужного об’єктива сліди було б складно розгледіти, попри те що вони фактично були на видноті.

Відео дня

Палеонтолог Міланського музею природничої історії Крістіано Даль Сассо зазначив, що це одне з найбільших і найдавніших місць зі слідами динозаврів в Італії.

"За 35 років моєї роботи це одне з найефектніших відкриттів. Реальність цього разу справді перевершує уяву", — наголосив він. Він додав, що на деяких відбитках добре видно: тварини рухалися спокійно, рівним ритмічним кроком, не біжачи.

Сліди розташовані біля входу до національного парку, приблизно за півтора кілометра від гірського містечка Борміо, де в лютому мають відбутися змагання з гірськолижного спорту під час Зимових Олімпійських ігор.

Фахівці вважають, що відбитки залишили стада травоїдних довгошиїх динозаврів — імовірно платеозаврів. Понад 200 мільйонів років тому, у тріасовий період, ця територія була теплою лагуною. Саме такі умови дозволяли динозаврам пересуватися вздовж узбережжя й залишати сліди у м’якому мулі поблизу води.

Інші наукові відкриття

Нагадаємо, у Бразилії науковці виявили новий вид помаранчевої жаби – тваринки настільки мініатюрної, що поміщається на кінчику олівця. Новий вид, довжина якого до 14 мм, знайдено в глибині лісів гірського масиву Серра-ду-Кірірі на півдні країни, у зоні Атлантичного лісу.

Ці так звані "хмарні ліси" зазвичай розташовані на висоті від 1 000 до 2 500 метрів над рівнем моря. Протягом усього року вони вкриті шаром хмар на рівні крон дерев. Новий вид отримав назву на честь президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви - Brachycephalus lulai.

Вас також можуть зацікавити новини: