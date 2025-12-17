Антоніу Коста заявив, що побоювання Бельгії врахували.

Європейський Союз не наполягатиме на репараційному кредиті для України на саміті лідерів у четвер, 18 грудня, якщо Бельгія виступить проти.

"Ми не будемо голосувати проти Бельгії", - цитує президента Європейської ради Антоніу Косту видання Euractiv.

Коста, як і представники більшості країн, схиляється до варіанту з наданням кредиту в розмірі 210 млрд євро за рахунок російських активів, заморожених у Європі. Для схвалення плану потрібні голоси 15 країн, що представляють 65% населення ЄС, але він може бути політично руйнівним, якщо його спробують реалізувати всупереч запереченням Бельгії.

Президент Євроради все ж робить ставку на те, що вдасться переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера змінити позицію, і намагається запропонувати йому вихід зі складної ситуації. За його словами, ЄС вислухав і повністю зрозумів правові та технічні питання, порушені Бельгією.

Він вказав, що в уряду Вевера є гарантії членів ЄС, а це означає, що країна не залишиться одна перед фінансовими і правовими наслідками перед Росією.

"Якщо нам потрібно буде здійснити ці виплати, всі країни зроблять свій внесок у вигляді цих гарантій, щоб запевнити, що ми заплатимо, якщо це буде необхідно", - підкреслив Коста.

Більшість заморожених у ЄС російських активів перебуває в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. Низка європейських дипломатів скаржилися, що Бельгія гальмує використання росактивів для репараційної позики Україні через приховану мотивацію: ці 140 мільярдів євро приносять податкові надходження до бюджету країни.

При цьому Бельгія відхилила запропоновані Європейською Комісією поступки щодо розблокування кредиту для України на суму 210 мільярдів євро, що фінансується за рахунок заморожених російських активів.

