Італія загалом підтримує ідею використання заморожених активів Росії для "репараційного кредиту" Україні, але це має бути зроблено "на міцній правовій основі". Про це заявила прем'єр-міністр країни Джорджа Мелоні у спілкуванні з парламентарями напередодні засідання Ради ЄС, пише Corriere della Sera.

"Італія вирішила не втрачати свою підтримку для блокування російських активів, щоб не було сумнівів щодо лінії підтримки, яку уряд завжди мав для України", - сказала Мелоні.

За її словами, рішення щодо можливого використання активів прийматимуться на рівні лідерів.

"Італія вважає священним принципом, що Росія має платити за відновлення країни, яку вона атакувала, але це має бути зроблено на міцній юридичній основі", - зазначила прем’єр-міністр.

Вона також наголосила, що Італія залишається відданою підтримці економічного тиску на Росію, але будь-який інструмент підтримки Києва повинен базуватися на верховенстві права.

Проблема "репараційного кредиту"

Як повідомляв УНІАН, Бельгія вимагає "незалежних" та "автономних" гарантій від країн ЄС в обмін на підтримку кредиту Україні в розмірі 210 млрд євро з використанням заморожених російських активів.

В ЄС хочуть переконати Бельгію підтримати так званий репараційний кредит напередодні важливого саміту Європейської Ради в Брюсселі 18 грудня.

Бельгія зазначає, що гарантії повинні бути "незалежними та автономними, щоб вони залишалися чинними, навіть якщо кредит буде визнано недійсним". Інша ключова вимога Бельгії включає покриття рештою держав ЄС потенційних судових витрат, висунутих Москвою проти будь-якої держави-члена.

