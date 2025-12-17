Ці місця пропонують найкращі умови для самостійної подорожі.

Нещодавнє дослідження встановило, що люди стали частіше подорожувати поодинці через те, що вони втомилися від обговорень відпускних планів у групових чатах.

Однак також потенційним солотуристам варто розуміти, що далеко не всі популярні туристичні напрямки підходять для відвідування без компанії.

Тим часом, експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet визначили п'ять місць у Європі, які найкраще підходять для одиночного вивчення у 2026 році.

1. Ісландія – безпека, музеї та природа

Цю неймовірну країну неодноразово визнавали найбезпечнішою країною у світі та одним із найщасливіших місць на Землі. Столиця країни Рейк'явік є ідеальною ілюстрацією того, чому – його старе місто поєднує в собі космополітизм і затишок: тут є безліч історичних музеїв, чудових ресторанів, затишних кав'ярень та будинків із гофрованого заліза, пофарбованих у життєрадісні пастельні тони, що скрашують зимову темряву.

При цьому на численних ісландських пішохідних маршрутах солотуристам абсолютно нема чого боятися: єдиний хижий дикий ссавець тут – це арктична лисиця, яка не терпить людей.

2. Лісабон, Португалія – дружелюбність і затишок

Деякі столиці здаються відчуженими і незбагненно величезними, а тому мандрівник-одинак миттєво почувається не у своїй тарілці. Але в португальській столиці Лісабоні всіх гостей зустрічають однаково тепло. Місто миттєво піднімає настрій своїм мальовничим світлом, атлантичним бризом і старовинними трамваями, що неспішно проїжджають вузькими вуличками, викладеними плиткою азулежу.

Крім приголомшливої краси, Лісабон – це спокійне, добродушне і товариське місто. Його горбистий рельєф ділить його на невеликі, схожі на селища, частини, що надає йому інтимності, якої не вистачає більшості великих міст.

3. Алоніссос, Греція – краса і спокій

Тихіший і дикіший порівняно з іншими грецькими островами, Алоніссос у Північних Спорадах пропонує солотуристам ту саму ж красу: порізані бухти, вкриті соснами і залиті бірюзовим морем.

При цьому відсутність одноденних туристів і великих натовпів відпочивальників створює чудово гостинну атмосферу, де можна насолодитися неспішним грецьким ритмом прогулянок від бухти до таверни.

4. Мідний берег, Ірландія – природа, компактність і затишок

Якщо ви не чули про цей чудовий куточок узбережжя на півдні Ірландії, ви не самотні – але ви також втрачаєте унікальну можливість. Тихіша, менш відома, але не менш прекрасна альтернатива дедалі жвавішому західному узбережжю Wild Atlantic Way, ця 25-кілометрова ділянка берега між Кілфаррасі і Страдбаллі в графстві Вотерфорд – це неймовірне видовище. Вона омивається гуркітливими хвилями, визначається припливами, сформована 460-мільйонолітніми породами й усіяна історичними мідними копальнями (усе це є об'єктом уваги Всесвітнього геопарку ЮНЕСКО).

Для мандрівників-одинаків його краса полягає в компактних розмірах – навіть якщо ви не керуєте автівкою, ви можете оглянути все на велосипеді або пішки. Туристів тут порівняно мало, тому гостей скрізь зустрічають тепло і затишно.

5. Мюнхен, Німеччина – музеї, парки та пиво

Центр Баварії пропонує гостям набагато більше, ніж просто дзвін пивних кухлів на щорічному Октоберфесті. Тут можна відвідати понад 80 музеїв, від мистецтва різних століть у трьох Пінакотеках до автомобілебудування в Музеї BMW. Також у Мюнхені можна провести час на свіжому повітрі – катаючись на велосипеді або влаштовуючи пікніки в місцевих парках. І, звісно ж, тут безліч пивних садів.

Крім того, Мюнхен пропонує багато можливостей для одноденних поїздок за місто – і туди легко можна дістатися потягом. Наприклад, можна піднятися гірським потягом на найвищу вершину Німеччини Цугшпітце або покататися до мальовничого озерного містечка Тегернзее.

Корисні поради для солотуристів

