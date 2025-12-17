Євросоюз повинен фінансувати Київ, щоб захистити себе, каже президентка Єврокомісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери повинні узгодити рішення про фінансування України на саміті в Брюсселі цього тижня, пише Politico.

Виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі, фон дер Ляєн відзначила, що потреби України на 2026 та 2027 роки становлять близько 137 мільярдів євро. Європа, за її словами, повинна покрити дві третини, тобто 90 мільярдів євро.

"Європа повинна нести відповідальність за власну безпеку. Ми повинні бути готові. І немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Наступні дні будуть вирішальними", – підкреслила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що особисто запропонувала два різні варіанти надання фінансової підтримки Києву – репараційний кредит під заморожені російські активи та спільні запозичення ЄС.

"Нам доведеться вирішити, яким шляхом ми хочемо піти. Але одне зрозуміло: ми повинні прийняти рішення про фінансування України на наступні два роки на цій Європейській раді. Це не перший випадок, коли уявлення про Європу виявилися застарілими", – підсумувала фон дер Ляєн.

Останню фразу можна інтерпретувати, як відповідь на закиди президента США Дональда Трампа тижневої давнини, який сказав, що європейські лідери слабкі, а Європа не знає, що робити.

Репараційний кредит для України – останні новини

Левова частина заморожених в ЄС росактивів знаходиться під юрисдикцією Бельгії. Міжнародний валютний фонд заявив, що бельгійські фінанси зараз вразливі, і країні потрібно вжити кроків для їхнього захисту – фактично підтримавши спротив Бельгії щодо виділення репараційного кредиту Україні.

Без репараційного кредиту союзникам буде вкрай складно покрити дефіцит українського бюджету на наступний рік. Водночас якщо росактиви будуть використані для підтримки України, це значно посилить позицію Києва в мирних переговорах.

