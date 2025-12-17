У ясну погоду екіпажі безпілотників безперервно відбивають атаки ворога.

На Запорізькому напрямку, де Росія домоглася найбільших успіхів за останні тижні, екіпажі українських безпілотників ведуть нескінченну боротьбу за утримання лінії фронту і задаються питанням, як довго вони зможуть продовжувати битися, пише The Guardian.

Вдала атака російських військ на схід від Гуляйполя застала українських захисників зненацька. Цей район з 2022 року утримувала 102-га бригада територіальної оборони, але вона не змогла витримати раптового тиску. Батальйон повністю відступив, і в листопаді було втрачено близько шести миль.

Труднощі були спричинені частково інтенсивною обороною України на сході, заявив Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва. "Через велику концентрацію сил у Покровську та Мирнограді резерви були вичерпані, і саме тому став можливим цей наступ".

Хоча українські дрони Mavic володіють винятковими розвідувальними можливостями, і досвідчені пілоти можуть виявляти рух з відстані в кілька сотень метрів, російські загарбники змогли використати часті осінні тумани.

"Вони користуються нашою поганою видимістю через погоду і поєднують це з ударами 250-кілограмовими плануючими бомбами", - каже Кузан.

Водночас, у ясну погоду екіпажі безпілотників ведуть безперервну оборону.

"Російські солдати просуваються вперед по одному або по двоє до заздалегідь призначених точок, намагаючись уникнути дронів, часто з невеликою кількістю їжі та води, а іноді навіть без зброї, яку вони зможуть підібрати пізніше, якщо їм вдасться вижити. Але якщо погода ясна, рівна місцевість і відсутність рослинності дають змогу легко виявити диверсантів".

Відпочинок пілотів на позиції залежить від рівня активності Росії. "Завжди можна поспати 15 хвилин, і все буде гаразд", - каже один з операторів дронів, Максим. І FPV, і дрони Mavic мають до 20 хвилин автономної роботи, і за потреби їх можна запускати один за одним, завдаючи ударів на відстань до 15 км - і далі, до 29 км, якщо FPV запускають із другого "материнського дрона", який також виступає як ретранслятор.

Віталій Герсак, командир підрозділу в 423-му батальйоні безпілотників, наголосив, що батальйон було створено в листопаді минулого року.

"Його твердження про те, що "ми знищуємо півтора батальйони противника на місяць", може бути невеликим перебільшенням, але воно недалеке від істини. Проблема в тому, що у Росії, схоже, їх "нескінченна кількість", тоді як в України "практично не вистачає піхоти", що ускладнює утримання ділянок лінії фронту", - зазначає The Guardian.

Оператори безпілотників з батальйону "Вовки Да Вінчі" в Дніпропетровській області задаються питанням, як довго вони зможуть оборонятися з необхідною інтенсивністю.

"Думаю, я зможу протриматися ще півроку, і все", - каже один із них.

Однак ознак бажання припинити опір практично немає

"Був момент, коли я зрозумів: я не можу сидіти склавши руки і просто жити", - каже 23-річний Саша, який вчиться керувати FPV-дронами. Саша також неохоче коментує мирні переговори, що тривають, стверджуючи, що не має на це права, оскільки ніколи не був на фронті. Замість цього він просто каже, що для України "першочергове завдання - просто вижити".

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили село Серебрянка в Донецькій області, а також просунулися в районі шести населених пунктів.

Тим часом начальник прес-служби бригади "Форпост" Роман Коссе сказав, що заяви Росії про захоплення міста Вовчанськ Харківської області насправді не відповідають дійсності. Він зазначив, що Сили оборони присутні у Вовчанську, зокрема в південних частинах міста.

