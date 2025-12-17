В її атмосфері переважають гелій і вуглець - екзотична хімічна структура, яка ніколи раніше не зустрічалася на інших планетах.

Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив далеку екзопланету, існування якої здавалося неможливим. Як пише interestingengineering.com, астрономів здивували деякі особливості цієї "пекельної" планети, які не відповідають тому, що раніше було виявлено в інших місцях Всесвіту. Це відкриття може змінити уявлення про типи планет, які можуть формуватися та еволюціонувати.

Планета PSR J2322-2650b приблизно дорівнює за масою Юпітеру, але мало схожа на типовий газовий гігант. Вона обертається навколо нейтронної зірки, або пульсара, на надзвичайно близькій відстані, піддаючись інтенсивному випромінюванню і гравітаційним силам, які деформують її, надаючи їй форму лимона.

Однак по-справжньому вчених вразила її атмосфера. Замість звичних сполук, як-от водяна пара або метан, телескоп Вебба виявив суміш, у якій переважають гелій і вуглець - екзотична хімічна структура, що ніколи раніше не зустрічалася на планетах.

Теорії руйнуються

Це відкриття порушує більш важливе питання: як взагалі утворилася така планета?

"Дуже важко уявити, як можна отримати такий надзвичайно збагачений вуглецем склад", - сказав Майкл Чжан із Чиказького університету, керівник дослідження. "Здається, це виключає всі відомі механізми утворення".

Система нагадує рідкісну пару "чорних вдів", коли пульсар повільно забирає матеріал у меншого компаньйона. Але навіть це пояснення непереконливе.

"Чи утворилася ця планета як звичайна? Ні, тому що склад зовсім інший. Чи утворилася вона шляхом відривання зовнішньої оболонки зірки, як утворюються "звичайні" системи "чорних вдів"? Ймовірно, ні, тому що ядерна фізика не створює чистий вуглець", - міркує Чжан.

Роджер Романі зі Стенфордського університету припускає, що тут може діяти незвичайний процес. "Чисті кристали вуглецю спливають на поверхню і змішуються з гелієм, - сказав він. - Але потім має статися щось, щоб запобігти проникненню кисню й азоту".

Тож поки що планета залишається космічною загадкою.

Раніше астрономи відкрили буквально "по сусідству" із Землею - на відстані 18,2 світлових років від нас - нову екзопланету, яка може бути найкращим кандидатом для пошуку позаземного життя.

