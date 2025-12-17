Атаки призвели до тривалого відключення світла та порушили нормальні умови життя понад 50 тисяч жителів області.

В Одеській області оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня. Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації", - повідомив посадовець.

За його словами, підставою для цього стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики протягом останнього часу, що призвели до тривалого – понад три доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч жителів області.

Відео дня

Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Крім того, за словами Кіпера, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, "Пункти незламності" та інші життєво важливі установи.

Серйозні проблеми з енергозабезпеченням спостерігаються в місті Арциз Одеської області. Через це вода у місті подається за графіком: з 06:00 до 12:00 та з 18:00 до 22:00. Крім того, в Арцизі розгорнуті польова кухня та "Пункти незламності".

За даними ДТЕК Одеські електромережі, за минулу добу енергетикам вдалося відновити технічну змогу, щоб повернути світло ще для 256 тисяч родин Одещини, загалом протягом останніх 4 діб це 583,7 тисяч осель. Наразі без електропостачання залишаються ще 32,3 тисячі сімей.

Також зазначається, що фахівці використовують всю наявну потужність, яка надходить до Одеси, щоб дати світло там, де є змога, хоча б на декілька годин. Спеціалісти пояснюють, що енергетична система зазнала надзвичайних руйнувань і заживити одночасно всіх користувачів неможливо.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні і потребують часу", - йдеться у повідомленні.

Наймасштабніша атака Росії на Одесу

Окупаційна армія РФ періодично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. Зокрема, 13 грудня було атаковано Одесу та область ракетами і дронами. Внаслідок цих ударів обласний центр залишився без світла, води та тепла. Міський електротранспорт зупинив роботу. Це стало наймасштабнішою атакою на Одесу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом внаслідок атаки було знеструмлено близько 560 тисяч споживачів (60% Одещини).

Також про проблеми з енергопостачанням заявив мер міста Арциз Одеської області Сергій Парпуланський. За його словами, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури області Арцизька громада була повністю знеструмлена. Зазначалося, що, за даними енергетиків, очікувати відновлення світла в Арцизі навіть у найближчий тиждень не варто.

Вас також можуть зацікавити новини: