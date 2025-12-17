Довжина дороги становить 4,5 кілометра, а її будівництво обійшлося в 138 мільйонів євро.

У французькій столиці Парижі відкрилася найдовша в Європі канатна дорога. Це сталося через 17 років після того, як її проєкт було вперше запропоновано.

Канатна дорога в Парижі – що відомо

Канатна дорога C1, також відома як Paris Téléphérique, з'єднує лінію метро № 9 у Кретеї з віллою Нова у Вільнев-Сен-Жорже, південно-східному передмісті міста, яке погано забезпечене громадським транспортом, пише The Independent.

Довжина дороги становить 4,5 кілометра, а її будівництво обійшлося в 138 мільйонів євро. Вона є першою у своєму роді у французькій столиці.

Відео дня

Очікується, що 105 гондол, кожна на 10 осіб максимум, перевозитимуть понад 11 тисяч пасажирів на день над жвавими вулицями Парижа.

Кабінки прибуватимуть на станції кожні 23-37 секунд і можуть вміщати інвалідні візки, дитячі візки та велосипеди.

Поїздка цією лінією зі швидкістю близько 22 кілометрів на годину займе близько 18 хвилин, порівняно з щонайменше 35 хвилинами на місцевому автобусі.

Канатна дорога працюватиме щодня з 5:30 до 23:30, за винятком субот, коли останній рейс закінчується о 00:30.

Місцеві жителі зможуть їздити на Paris Téléphérique за допомогою проїзного Navigo – поповнюваної смарт-картки для громадського транспорту Парижа і регіону Іль-де-Франс. Пасажири без проїзного зможуть скористатися канатною дорогою за 2 євро.

Як пояснив віцепрезидент з транспорту регіональної ради Іль-де-Франс Грегуар де Ластейрі, цей проєкт є дешевшою альтернативою будівництву метро для з'єднання ізольованих районів.

Інші новини Парижа

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у понеділок, 15 грудня 2025 року, паризький Лувр, який є одним із найбільш відвідуваних музеїв світу, закрився для відвідувачів через масштабний страйк його співробітників. В середу вранці протестувальники ухвалили рішення продовжити свою акцію, тож туристи, які придбали квитки заздалегідь, тепер змушені юрмитися біля входу в музей.

Варто зазначити, що останні місяці видалися складними для Лувру. У жовтні 2025 року музей був зухвало пограбований групою злочинців просто посеред білого дня – їм вдалося винести коштовностей приблизно на 100 мільйонів євро. Пізніше кількох підозрюваних було затримано, проте вкрадені предмети так і не було знайдено. Тоді музей також закривався на кілька днів.

При цьому під час перевірок систем безпеки в приміщеннях Лувру було виявлено низку інших порушень, що стосуються стану залів – у багатьох з них протікали дахи, а також були проблеми з опаленням. На цьому тлі керівництво музею ухвалило рішення підвищити ціни на квитки для туристів-неєвропейців із 2026 року, що було сприйнято різко негативно співробітниками установи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.